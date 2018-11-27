Простая и бесплатная CRM

Подключите и полностью настройте CRM всего за 2 часа

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Полный набор для продаж

Все, что нужно для продаж уже есть в CRM. Не нужно ничего устанавливать и покупать дополнительно.

CRM бесплатна навсегда

Битрикс24 бесплатен для 12 сотрудников. Не придется покупать CRM через пробный период, как у других систем.

Проста в настройке

Любая CRM требует первичной настройки и освоения. Для Битрикс24 – это два часа (см. видео, как это сделать).

Не требует обучения

Благодаря простому интерфейсу и подсказкам, сотрудники быстро осваивают CRM и начинают работать.

Битрикс24 - CRM №1 в России*

Создайте CRM бесплатно

Уже через два часа вы начнете продавать

В Битрикс24 есть всё необходимое для продаж, маркетинга и аналитики. Инструменты объединены простым и понятным интерфейсом, который легко настроить под себя и свои задачи. 

Чтобы подготовить CRM к продажам, вам понадобится два часа. Следуйте видеоинструкции, в которой мы по шагам рассказываем, как настроить и быстро запустить Битрикс24.

Ни один потенциальный клиент не пропадет

Подключите к CRM каналы продаж: телефон, почту, соцсети и мессенджеры. Все звонки, письма, сообщения клиентов и их контакты сразу окажутся в CRM.


CRM собирает запросы клиентов со всех каналов и распределяет между менеджерами для ответа.


CRM автоматически распознает клиента, даже если он обращается к вам в разных каналах.


Вы отвечаете клиенту в CRM. Клиент получает ответ в том канале, в котором обратился.


Вся работа и история общения с клиентом сохранится в CRM, и пригодится для будущих продаж.

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Просто перемещайте сделки по воронке продаж

Все новые входящие письма, звонки, заявки, чаты сразу становятся сделками в CRM. Вы можете самостоятельно создавать сделки, просто добавив название или контакты клиента.

На канбан-доске в CRM вы видите сколько запросов в обработке, на какой стадии и кто ими занимается в настоящее время. Двигайте сделки по воронке продаж, просто перетаскивая карточки по стадиям.

CRM подскажет, что нужно делать

Битрикс24 показывает менеджерам, какие дела запланированы на сегодня, какие из них просрочены и какие сделки "висят" без дел – по ним срочно нужно запланировать встречу, звонок или задание.

Задача менеджеров – своевременно закрывать дела и не допускать просрочек. Ни одна сделка, ни один клиент не останется без внимания.

Работайте со сделками в одном окне

В карточке CRM хранятся все запросы клиента и история работы с ним. Здесь вы планируете дела, связываетесь с клиентом и выставляете счета.

Карточку легко настроить под свой бизнес: добавить нужные разделы и поля, скрыть лишние.

Для каждой стадии сделки можно назначить поля, обязательные для заполнения. 

Из карточки легко поставить задачу, назначить встречу, отправить email, SMS, позвонить.

Очень просто автоматизировать рутинные действия, выставлять счета, формировать документы.

В каждой сделке есть поле для комментариев, к которому можно прикреплять файлы и документы.

Ведется хронология работы с клиентом: записи разговоров, покупки, выставленные счета.

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CRM проследит, чтобы менеджеры заносили данные

Информация о сделке поступает к нам постепенно, и на начальном этапе трудно внести в CRM сразу все данные. Важно не забыть это сделать – чем больше мы знаем о клиенте, тем больше вероятность продать.

Для каждой стадии сделки вы можете назначать обязательные поля. Менеджер не сможет поменять стадию, не заполнив определенное поле. Теперь в CRM всегда будет актуальная информация.

Вы легко найдете нужную информацию в поиске

Вы просто вбиваете в строке поиска нужные данные (фамилию, телефон, почту, любые другие данные клиента или сделки) – и все подходящие варианты появляются в режиме реального времени.

Данные в CRM легко фильтровать по стадиям, формам, датам – по всем стандартным и пользовательским полям.

Роботы CRM выполнят до 50% работы

CRM автоматически отправляет клиентам письма, sms, голосовые сообщения, запускает персонализированную рекламу и ставит задания менеджерам. 

CRM самостоятельно ведет клиента по воронке продаж, следуя вашему сценарию работы.

Вы просто указываете, что должна делать CRM на каждой стадии и как реагировать на действия клиентов.

CRM помогает сотрудникам: ставит задачи, напоминает, планирует встречи, меняет ответственных.

CRM сама связывается с клиентом: отправляет email, sms, голосовые сообщения, пишет в мессенджеры.

CRM показывает клиентам рекламу: Facebook, Google AdWords, Яндекс и Вконтакте.

Для каждой воронки продаж можно создавать свои сценарии работы со сделками.
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Создавайте и редактируйте документы в CRM

Создавайте, редактируйте и печатайте документы в CRM. Вы можете использовать предустановленные шаблоны, или загружать собственные.

CRM автоматически создаст документы по шаблону (с подписью и без), заполнит даты и отправит клиентам в чат, по почте или ссылкой в sms.

Создавайте сайты и лендинги внутри CRM

Создавайте сайты и лендинги в простом конструкторе – под каждое рекламное объявление и для разных акций. На сайте уже есть бесплатный онлайн-чат, обратный звонок и форма заявки, легко подключить платежные системы.

Все обращения, контакты клиентов и их заказы клиентов сразу заносятся в CRM и попадают в работу менеджерам.

CRM-маркетинг повысит повторные продажи

Битрикс24 помогает использовать данные о клиентах для проведения рекламных акций, повышает вероятность покупок и повторных продаж.

Сегментирование клиентов по покупкам, праздникам, датам, контактам и другим параметрам.

Динамические сегменты пополняются автоматически. Например, клиенты, которые купили в прошлом месяце.

По сегментам можно отправлять рассылки, sms, писать в мессенджеры и запускать голосовой обзвон из CRM.

Выбранным сегментам можно показывать персонализированную рекламу в Google, Yandex, Vk, Fb. 
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Всего 2 часа и crm готова к работе

Смотрите видео, как быстро запустить Битрикс24. Просто следуйте за нами по шагам и совсем скоро CRM будет готова к работе!
Смотрите как настроить CRM
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