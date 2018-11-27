Простая и бесплатная CRM
Подключите и полностью настройте CRM всего за 2 часа
Уже через два часа вы начнете продавать
Чтобы подготовить CRM к продажам, вам понадобится два часа. Следуйте видеоинструкции, в которой мы по шагам рассказываем, как настроить и быстро запустить Битрикс24.
Ни один потенциальный клиент не пропадет
Просто перемещайте сделки по воронке продаж
На канбан-доске в CRM вы видите сколько запросов в обработке, на какой стадии и кто ими занимается в настоящее время. Двигайте сделки по воронке продаж, просто перетаскивая карточки по стадиям.
CRM подскажет, что нужно делать
Битрикс24 показывает менеджерам, какие дела запланированы на сегодня, какие из них просрочены и какие сделки "висят" без дел – по ним срочно нужно запланировать встречу, звонок или задание.
Задача менеджеров – своевременно закрывать дела и не допускать просрочек. Ни одна сделка, ни один клиент не останется без внимания.
Работайте со сделками в одном окне
CRM проследит, чтобы менеджеры заносили данные
Информация о сделке поступает к нам постепенно, и на начальном этапе трудно внести в CRM сразу все данные. Важно не забыть это сделать – чем больше мы знаем о клиенте, тем больше вероятность продать.
Для каждой стадии сделки вы можете назначать обязательные поля. Менеджер не сможет поменять стадию, не заполнив определенное поле. Теперь в CRM всегда будет актуальная информация.
Вы легко найдете нужную информацию в поиске
Данные в CRM легко фильтровать по стадиям, формам, датам – по всем стандартным и пользовательским полям.
Роботы CRM выполнят до 50% работы
Создавайте и редактируйте документы в CRM
Создавайте, редактируйте и печатайте документы в CRM. Вы можете использовать предустановленные шаблоны, или загружать собственные.
CRM автоматически создаст документы по шаблону (с подписью и без), заполнит даты и отправит клиентам в чат, по почте или ссылкой в sms.
Создавайте сайты и лендинги внутри CRM
Все обращения, контакты клиентов и их заказы клиентов сразу заносятся в CRM и попадают в работу менеджерам.
CRM-маркетинг повысит повторные продажи
* источник: Институт Проблем Предпринимательства,
Исследование рынка CRM России, доля внедрений CRM в компаниях,
январь 2019 года.