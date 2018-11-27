Уже через два часа вы начнете продавать

В Битрикс24 есть всё необходимое для продаж, маркетинга и аналитики. Инструменты объединены простым и понятным интерфейсом, который легко настроить под себя и свои задачи.



Чтобы подготовить CRM к продажам, вам понадобится два часа. Следуйте видеоинструкции, в которой мы по шагам рассказываем, как настроить и быстро запустить Битрикс24.